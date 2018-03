Chelsea dan Liverpool Siap Salip MU Dapatkan Falcao

Metrotvnews.com, Manchester: Radamel Falcao saat ini masih berstatus sebagai pemain pinjaman di Manchester United. Diperkirakan MU bersedia mempermanenkan Falcao sebagai pemain tetap dari AS Monaco, asal saja harganya diturunkan.



Seperti diketahui, AS Monaco ingin menjual Falcao ke United dengan harga 43,2 juta poundsterling atau sekitar Rp872 miliar. Namun, karena ada aturan Financial Fair Play (FFP), AS Monaco terpaksa akan menjual Falcao dengan harga diskon menjadi 20 juta poundsterling.

Kini, kabar terbaru, Liverpool dan Chelsea siap menyalip Manchester United untuk bisa mendapatkan Falcao. Melihat kapasitas Falcao begitu bagus di lini depan dan dengan harga murah, kedua tim kabarnya siap menyodorkan penawaran kontrak kepada pemain berusia 29 tahun itu.



Sejauh ini , Falcao belum bisa menunjukkan tajinya bersama Manchester United di musim pertamanya. Ia baru mampu menyarangkan empat gol sejak resmi bergabung ke United pada September lalu.(express/Christ Saputra)





(RIZ)