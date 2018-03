Begini Cara John Terry Rayakan 1 Juta Followers

Metrotvnews.com, London: John Terry merupakan salah satu tokoh yang cukup dikenal di dunia. Penampilan lugasnya di lini pertahanan Chelsea, membuat banyak orang kagum.



Tak hanya terkenal di atas lapangan, sosok Terry ternyata juga populer di dunia maya lantaran dia cukup aktif menggunakan media sosialnya. Salah satunya ialah Instagram. Akun instagram miliknya, johnterry.26 kini sudah memiliki satu juta followers atau pengikut!



Untuk merayakan momen spesial ini, Terry merayakannya dengan memamerkan trofi yang telah diraihnya bersama Chelsea. Tak hanya berfoto narsis dengan deretan trofi juara, Terry juga melengkapinya dengan balon udara berwarna biru yang bertuliskan angka 1.000.000 untuk menandakan jumlah followersnya.







"Terima kasih kepada semua orang yang mengikuti (mem-follow) saya. Saya harap, kalian senang bisa masuk dalam kehidupan saya baik di dalam maupun di luar lapangan," tulis Terry.



Berbagai tanggapan pun dilontarkan para pengikutnya. Umumnya, mereka senang aksi Terry ini. Sejak diposting 14 jam lalu, foto Terry tersebut sudah mendapatkan "like" sebanyak 80 ribu lebih dari followernya.



Sepanjang kariernya di Stamford Bridge, Terry memang dikenal sebagai sosok bek yang tangguh. Terkini, dia sukses mengantar The Blues merebut gelar juara Liga Premier Inggris untuk kali kelima, atau 14 secara keseluruhan.



Selain itu, pemain 34 tahun ini juga terkenal cukup produktif untuk ukuran seorang bek. Dia tercatat sebagai bek tersubur dalam sejarah Liga Inggris dengan koleksi 39 gol.



Berkat performa konsistennya, Terry mendapat perpanjangan kontrak setahun untuk kali kedua di Chelsea. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, The Blues menerapkan kebijakan hanya memberikan kontrak setahun kepada para pemain yang berusia di atas 30 tahun. Hanya Terry yang dapat pengecualian. (Daily Mail)

