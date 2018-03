Leona Lewis Luncurkan Singel Terbaru

Metrotvnews.com, Los Angeles: Leona Lewis merilis singel baru, Fire Under My Feet, Senin, 11 Mei.



Singel tersebut merupakan singel perdana dari album terkini Leona bertajuk I am.



Leona berharap singel tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas.

It was so much fun making the video and every story behind each person featured is truly inspiring. I hope it inspires you too xx — Leona Lewis (@leonalewis) May 11, 2015

Fire Under My Feet ditulis Leona bersama Toby Gad. Singel ini mengawali debut Leona sejak tergabung dengan perusahaan rekaman Island Records.Walau telah meluncurkan video klip Fire Under My Feet, penyanyi kelahiran Inggris, 30 tahun lalu itu, belum menentukan tanggal pasti rilis album I Am.Kali terakhir Leona melempar album ke pasaran bertema liburan, Christmas, With Love, pada 2013.(ROS)