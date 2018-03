Jake Gyllenhaal Kepergok Kecup Ruth Wilson di Tempat Fitness

Metrotvnews.com, New York: Jake Gyllenhaal kepergok mengecup mesra bibir lawan mainnya di Broadway Constellations, Ruth Wilson.



Kecupan aktor 34 tahun itu kian menguatkan rumor ada hubungan spesial dirinya dengan Ruth.



Dilansir Page Six, aktor Prisoners itu mengikuti kelas fitness bersama Ruth di Barry's Bootcamp Noho. Setelah berlatih kebugaran, Jake menanti Ruth mandi dan berganti pakaian.



Setelah itu, keduanya berciuman. Kemudian, keluar memisahkan diri dari tempat fitness.



Rumor hubungan asmara keduanya mulai berhembus sejak Desember tahun lalu. Mereka sering kedapatan berduaan ketika tengah berlatih untuk tampil di Broadway.



Bulan lalu, Jake diundang ke talk show The Ellen DeGeneres Show. Di acara tersebut, Jake menegaskan statusnya lajang. Tidak sedang terikat hubungan dengan wanita manapun.



Sebelumnya, Jake pernah menjalin cinta dengan sederet bintang Hollywood, yaitu Kirsten Dunst, Reese Witherspoon, Taylor Swift, dan Alyssa Miller.

(ROS)