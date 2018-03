Liverpool Berpeluang Dapatkan Bek Muda Chelsea

Metrotvnews.com, Liverpool: Jelang berakhirnya musim 2014--2015 Liverpool mulai bergerak cepat untuk mendapatkan amunisi baru. The Reds dikabarkan tengah menargetkan bek muda Chelsea Andreas Christensen.



Laporan tersebut menunjukkan bahwa Brendan Rodgers ingin mendatangkan bek yang mengantarkan The Blues menjuarai Liga Champions U-19 itu dengan mahar 6 juta poundsterling atau sekitar Rp124 Miliar. Selain itu, pemain berusia 19 tahun itu akan diiming-imingi dengan posisi bek di tim utama bukan tim cadangan.

Baru-baru ini, wonderkid Denmark itu gagal menemui kata sepakat terkait kontrak baru setelah dirinya juga kesulitan masuk tim utama Chelsea. Terlebih, ada nama Kurt Zouma yang kini sudah reguler dimainkan oleh Jose Mourinho.



Kesempatan Christensen untuk pindah makin besar setelah The Blues menyatakan ketertarikan untuk mendatangkan bek Real Madrid Raphael Varane dan pemain Everton John Stones. Melihat hal itu, ia disarankan untuk pindah ke Liverpool karena kesempatannya untuk mendapatkan menit bermain sangat besar. Jika ia pindah, maka ia akan menjadi penerus Daniel Agger, juga dari Denmark yang pernah membela The Anfield Gank medio 2006--2014.



Christensen merupakan bek yang cukup fleksibel. Ia bisa dimainkan sebagai bek tengah atau bek kanan. Rodgers sangat ingin memperkuat kedua posisi itu karena dipastikan akan kehilangan Glen Johnson dan Kolo Toure yang akan meninggalkan Anfield pada bursa transfer musim panas ini karena kontrak mereka berdua habis. (off the post)





(ACF)