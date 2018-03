OJK Siap Dorong Pengembangan Industri Penjaminan

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mendorong industri penjaminan agar semakin berkembang secara optimal khususnya penjaminan di sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).



"Kami akan dorong industri penjaminan supaya maju. Kami sudah minta kalau bisa setiap pemda di Indonesia memiliki perusahaan penjaminan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Menurut dia, saat ini masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti fungsi dan peran dari lembaga penjaminan, terutama di daerah-daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu dilakukan edukasi yang baik dan berkelanjutan. "Saya rasa OJK perlu melakukan edukasi tambahan mengenai pentingnya kehadiran lembaga penjaminan," ujarnya.



Menurut Muliaman, peran kunci dari lembaga penjaminan yakni membuka akses pembiayaan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dari perbankan yang selama ini menganggap sektor tersebut berisiko tinggi dalam pengendalian modal.



"Paling tidak lembaga penjaminan ini dapat menanggung sebagian besar risiko kredit bank di sektor UMKM, dengan demikian minat bank untuk masuk sektor tersebut semakin besar," kata Muliaman.



Pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk mendorong pengembangan UMKM diantaranya melalui UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.



Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) juga mengharapkan undang-undang terkait penjaminan dapat diterbitkan oleh DPR pada tahun ini untuk membantu penyaluran kredit di sektor UMKM.



UU terkait penjaminan dirasakan penting mengingat ranah penjaminan dibutuhkan oleh para pelaku UMKMK agar akses dan keterjangkauan program pemerintah yang berpihak pada rakyat lebih terjamin lagi. Muliaman pun mengamini hal tersebut. "Semakin kuat payung hukumnya, semakin baik," pungkas Muliaman.





