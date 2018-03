Ketidakhadiran Mega di Kongres Demokrat, Sigma: Ini 'Luka Lama' yang Belum Sembuh

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memastikan tidak hadir dalam pembukaan kongres IV Demokrat di Surabaya Jawa Timur. Hanya tampak karangan bunga ucapan selamat di arena kongres yang digelar di Hotel Shangri La.



Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrsi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai ketidakhadiran Mega dalam Kongres IV boleh jadi karena 'luka' lama yang belum benar-benar sembuh.



"Ada dua kemungkinannya. Pertama, boleh jadi karena 'luka' itu belum benar-benar sembuh. Atau mungkin juga rasa kecewanya kepada SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) masih dianggap penting untuk terus dipelihara," kata Said kepada Metrotvnews.com, Selasa (12/5/2015).



Namun bisa juga lanjut Said, Mega sebenarnya sudah 'move on' dan mulai berpikir untuk memulai suatu lembaran baru dalam pergaulan politiknya dengan SBY. Hanya, lanjut pengamat politik Universitas Indonesia ini, rasa gengsi dari Mega mengalahkan segalanya.



"Kalau sudah urusan perasaan memang sulit untuk dirasionalisasikan," tambah Said.



Menurut dia, boleh jadi segala urusan perasaan itu sudah selesai, tetapi Mega belum melihat ada urgensi atau keadaan yang mendesak untuk buru-buru memulai kembali pergaulan politiknyá bersama SBY ataupun untuk memetik manfaat politik tertentu dari Partai Demokrat.



"Tetapi tidak mustahil apabila suatu hari nanti PDI Perjuangan mempunyai kebutuhan politik yang dinilai oleh Mega kebutuhan politik itu bisa dipenuhi oleh Partai Demokrat, maka bisa saja Mega akan sangat ramah kepada SBY," tukasnya.

