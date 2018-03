Ada Suara Hantu Anak Kecil di Lagu Ed Sheeran?

Metrotvnews.com, Jakarta: Beberapa hari belakangan ini, netizen di media sosial ramai memperbincangkan suara anak kecil misterius di lagu Ed Sheeran, Thinking Out Loud.



Suara tersebut terdengar pada durasi 00.45. Ketika Sheeran melantunkan kata "heart," terdengar ada suara anak kecil ikut menyebut kata tersebut.

Hanya sepintas suara tersebut terdengar. Butuh kejelian telinga untuk dapat mendengarnya. Atau coba gunakan earphone agar lebih seksama.



Ketika Metrotvnews.com mendengarkan, memang seperti ada suara anak kecil ikut menyanyikan kata "heart."



Begitu cepatnya kabar ini merebak, video klip Sheeran di situs YouTube pun dijejali komentar netizen membahas suara misterius tersebut.



Tak sedikit netizen yang menyebut suara tersebut sebagai suara hantu.



"Gue merinding asli yang bagian menit 00.45 ada suara anak kecil gitu," komentar Rihadatul Aisy.



"The rumor is true. Listen carefully at 0:45. Awesome," ucap Rean Kurosaki.



Benarkah itu suara hantu? Beberapa netizen menyangkal dan mencoba memberikan penjelasan logis.



"00:45 ini bukan apa-apa, melainkan suara Ed Sheeran. Buktikan pakai Android download edjing, lalu tambahkan lagu dan pitchnya diatur ke 74.0 paling lambat. Dengarkan, itu hanya suara Ed Sheeran yang rendah dan tidak terkontrol olehnya. Just share," ucap Andri Wijaya.



Penjelasan yang mungkin paling masuk akal adalah terjadinya voice crack (distorsi suara) sehingga suara yang dihasilkan menimbulkan suara aneh.



Namun, yang pasti rumor suara hantu anak kecil ini kian menambah jumlah orang yang mengakses video tersebut. Hingga berita ini diturunkan, klip yang diunggah sejak 7 Oktober 2014, itu telah ditonton lebih dari 475 juta kali.









(ROS)