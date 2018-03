Ditawar 5 Triliun, Menteri Susi Tak Lapor ke Jokowi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditawari Rp 5 triliun jika bersedia mundur dari jabatannya. Namun, hal itu tak dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.



"No," kata Susi singkat di Istana Negara, Jalan Veteran, Rabu (13/5/2015) malam.

Tawaran Rp 5 Triliun itu, jelas dia, datang dari sejumlah perusahaan yang selama ini melakukan illegal fishing. Ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal langkah dan penolakannya. Sebab semua sudah ia tulis dalam akun twitter pribadinya, @susipudjiastuti.



"Many people, that's all illegal fishing. Memang perusahaannya enggak punya pribadi," tutur dia.



"Kan aku bilang semua di twitter. You quote saja yang ada di twitter," sambung Susi.



Sebelumnya, Susi Pudjiastuti membuat pengakuan mengejutkan. Dia mengaku ditawari Rp 5 triliun jika bersedia mundur dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.



"Saya dapat kabar Rp5 triliun untuk saya walk away. Nilai yang sangat banyak. Saya bangga tarif untuk seorang lulusan SMP begitu mahal," kata Susi di akun Twitter @susipudjiastuti, Rabu (13/5/2015).



"Nurani dan kebebasan saya tidak mungkin saya jual, Indonesia terlalu hebat untuk ribuan triliun. Kehormatan yang membawa saya ke jabatan ini," tulisnya.







(DRI)