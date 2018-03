Transaksi Repo, The Fed Beri USD92,13 Miliar ke Peserta Tender

Metrotvnews.com, New York: Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, memberikan USD92,13 miliar kepada 37 peserta tender. Pemberian tersebut sehubungan dengan transaksi repurchase agreement (repo) dengan tingkat suku bunga 0,05 persen.



Demikian seperti dilansir dari Reuters, Kamis, 14 Mei, yang dikutip dalam situs resmi The Federal Reserve. Bank sentral AS pun mengalokasikan USD81,38 miliar di transaksi repo terbalik untuk 33 peserta lelang, termasuk diler Wall Street, reksa dana pasar uang dan lembaga keuangan hipotek, juga pada tingkat suku bunga 0,05 persen.

Tingkat bunga overnight dalam perjanjian pembelian kembali, atau repo, di pasar terakhir berada pada level 0,10-0,14 persen, dibandingkan dengan penutupan Selasa sebesar 0,18 persen.



Di pasar repo, dana uang dan investor lainnya melakukan pinjaman jangka pendek kepada bank dan diler Wall Street. Bank dan diler berjanji menjaminkan atas pinjaman treasuries dan surat berharga lainnya.



Sekadar informasi, transaksi surat berharga secara repo adalah transaksi penjualan surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali. Surat berharga tersebut tetap dicatat sebagai aset dalam portofolio si penjual, sedangkan janji untuk membeli kembali dicatat sebagai sebagai kewajiban penjual.





(AHL)