Capcom Siapkan Devil May Cry 4 Special Edition Juni Mendatang

Metrotvnews.com: Salah satu seri game action andalan Capcom, yaitu Devil May Cry 4 telah dikonfirmasi akan kembali dirilis dalam bentuk baru dengan nama Devil May Cry 4 Special Edition. Dalam edisi spesial tersebut, Capcom tidak hanya menghadirkan berbagai konten baru, tetapi juga mode permainan serta tingkat kesulitan baru yang akan membuat pemainnya kembali tertantang untuk menyelesaikan game ini.



Tidak hanya itu, Anda juga dapat memainkan tiga karakter tambahan yang ada di dalam Devil May Cry 4 Special Edition selain Nero dan Dante yang merupakan karakter utama dari game Devil May Cry 4 sebelumnya. Karakter tersebut adalah Lady dan Trish yang merupakan dua wanita rekan dekat Dante, dan Vergil yang merupakan saudara Dante.

Devil May Cry 4 merupakan salah satu bagian dari seri game action Devil May Cry. Game tersebut dirilis pada tahun 2008 untuk platform PC, PS3 dan Xbox 360. Sedangkan Devil May Cry 4 Special Edition akan hadir untuk PS4, Xbox One, dan PC pada tanggal 23 Juni mendatang. (TweakTown)









(ABE)